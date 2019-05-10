Азербайджанская госкомпания SOCAR начала поставки авиатоплива в новый аэропорт Стамбула, сказали Trend в SOCAR Turkey Energy, передает Day.Az.

"С января нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR поставляет нафту в нефтехимический комплекс Petkim. Также начались поставки авиатоплива в новый аэропорт Стамбула", - сказали в компании.

Как отметили в компании, процесс испытаний на НПЗ STAR завершен, все установки введены в эксплуатацию и производство наращивается.

"В текущем году НПЗ STAR переработает восемь миллионов тонн сырой нефти. НПЗ STAR может перерабатывать различные виды сырой нефти. На данный момент большая часть перерабатываемого сырья - это нефть Urals из России", - сказали в SOCAR Turkey Energy.

Напомним, что азербайджанская госкомпания SOCAR стала победителем тендера по обеспечению нового аэропорта Стамбула авиационным топливом.

Компания участвовала в тендере под маркой SOCAR Aviation.

SOCAR работает на авиационном рынке Турции с 2013 года, после подписания крупного соглашения с авиакомпанией Pegasus на поставку авиатоплива, и сегодня входит в тройку крупнейших поставщиков топлива авиационному сектору страны.

А с этого года SOCAR Aviation уже обеспечивает половину потребностей аэропорта Сабиха Гекчен в топливе, а также снабжает топливом аэропорты в Измире, Бодруме, Анталье, Даламане.

Отметим, что в Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции - нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, контейнерный порт Petlim.

Новый аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года. Аэропорт построен в районе озера Теркос в северной части города. Строительством аэропорта стоимостью десять миллиардов турецких лир занимался консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.