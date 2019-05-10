Азербайджан является единственной страной на Южном Кавказе, где наблюдается рост населения, как в целом, так и по регионам. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ) "South Caucasus in motion".

Согласно отчету, средний темп роста составил 1,3 процента в период между 2010 и 2015 годами.

Как отмечается в отчете, 53,1 процента населения проживает в городах.

В отчете отмечается, что уровень урбанизации в Азербайджане был стабильно низким, несмотря на быстрый экономический рост.

В отчете банка говорится, что в 2000-2015 годах ВВП Азербайджана рос в среднем на 11 процентов в год.

"Этот впечатляющий рост сопровождался сокращением бедности за счет более высоких социальных трансфертов и резкого роста реальной заработной платы", - говорится в отчете.

Также отмечается, что среднегодовые темпы роста реального ВВП на душу населения находятся в диапазоне от трех процентов в Абшеронском экономическом районе до более десяти процентов в Нахчыванской АР.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.