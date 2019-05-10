Day.Az запускает рубрику "Начни свой бизнес", в рамках которой наше издание совместно с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана будет отвечать на самые распространенные и актуальные вопросы, возникающие у предпринимателей. Ваши вопросы вы можете отправлять на наш электронный адрес editor@day.az с пометкой "Начни свой бизнес".

- Я занимаюсь бизнесом и собираюсь экспортировать свою продукцию за рубеж. Могу я рассчитывать на какие-либо льготы или поддержку от государства?

- Если вы предприниматель и занимаетесь экспортом произведенной в Азербайджане ненефтяной продукции за рубеж (или планируете начать экспорт), то вы можете рассчитывать на несколько поощрительных мер, готорые предпринимает государство в рамках инициативы по продвижению бренда "Made in Azerbaijan", закрепленной указом Президента Ильхама Алиева.

В частности, вы можете войти в состав азербайджанских торговых миссий, которые регулярно отправляются в самые разные страны мира. Их задача - промоушн азербайджанской продукции и переговоры с потенциальными партнерами за рубежом.

Кроме того, Азербайджан регулярно участвует в самых разных зарубежных выставках, в том числе в специализированных. Наша страна на них бывает представлена национальным стендом - ваша продукция может оказаться на этом стенде.

Отметим, что в зависимости от типа мероприятия и характера миссии все расходы на ваше в них участие будут полностью или частично компенсироваться государством.

Для того, чтобы попасть в состав торговых миссий или на национальный стенд Азербайджана на зарубежной выставке, следует обратиться в Агентство развития малого и среднего бизнеса - например, на их сайт по адресу http://smb.gov.az.

Э. Алиев