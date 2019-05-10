На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 мая состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот - 12 мая 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.