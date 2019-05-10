https://news.day.az/economy/1118686.html Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на десятки миллионов
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на десятки миллионов
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 мая состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот - 12 мая 2020 года.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре