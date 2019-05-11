В первом квартале 2019 года на заводе SOCAR Metanol было произведено свыше 62 тысяч тонн метанола, сказали Trend в азербайджанской госкомпании SOCAR, передает Day.Az.

"В этом году в общей сложности планируется произвести около 350 тысяч тонн метанола", - сказали в компании.

В SOCAR отметили, что в прошлом году на заводе было произведено более 230 тысяч тонн метанола.

Отметим, что к продаже продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой был передан завод решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.