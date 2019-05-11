Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
29 апреля
|
1,7
|
6 мая
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0057 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9055 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
29 апреля
|
1,8966
|
6 мая
|
1,9026
|
30 апреля
|
1,9020
|
7 мая
|
1,9063
|
1 мая
|
1,9070
|
8 мая
|
1,9049
|
2 мая
|
1,9053
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
1,8986
|
10 мая
|
1,9083
|
Средний курс за неделю
|
1,9019
|
Средний курс за неделю
|
1,9055
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
29 апреля
|
0,0262
|
6 мая
|
0,0260
|
30 апреля
|
0,0264
|
7 мая
|
0,0261
|
1 мая
|
0,0263
|
8 мая
|
0,0260
|
2 мая
|
0,0263
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
0,0260
|
10 мая
|
0,0261
|
Средний курс за неделю
|
0,02624
|
Средний курс за неделю
|
0,0260
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0074 маната (2,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2787 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
29 апреля
|
0,2854
|
6 мая
|
0,2840
|
30 апреля
|
0,2853
|
7 мая
|
0,2792
|
1 мая
|
0,2850
|
8 мая
|
0,2752
|
2 мая
|
0,2849
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
0,2848
|
10 мая
|
0,2766
|
Средний курс за неделю
|
0,29508
|
Средний курс за неделю
|
0,2787
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