На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 апреля 1,7 6 мая 1,7 30 апреля 1,7 7 мая 1,7 1 мая 1,7 8 мая 1,7 2 мая 1,7 9 мая - 3 мая 1,7 10 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0057 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9055 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 апреля 1,8966 6 мая 1,9026 30 апреля 1,9020 7 мая 1,9063 1 мая 1,9070 8 мая 1,9049 2 мая 1,9053 9 мая - 3 мая 1,8986 10 мая 1,9083 Средний курс за неделю 1,9019 Средний курс за неделю 1,9055

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0260 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 апреля 0,0262 6 мая 0,0260 30 апреля 0,0264 7 мая 0,0261 1 мая 0,0263 8 мая 0,0260 2 мая 0,0263 9 мая - 3 мая 0,0260 10 мая 0,0261 Средний курс за неделю 0,02624 Средний курс за неделю 0,0260

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0074 маната (2,6 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2787 маната за одну турецкую лиру.