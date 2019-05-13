Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник снизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 13 мая подешевела на 4,3775 маната, составив 2183,0125 маната, серебра - на 0,1518 маната, до 24,9944 маната, платины - на 6,0775 маната, до 1451,4515, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем - на 39,9245 маната, до 2273,104.

Название

13.05.2019

10.05.2019

Золото

XAU

2183.0125

2187.3900

Серебро

XAG

24.9944

25.1462

Платина

XPT

1451.4515

1457.5290

Палладий

XPD

2273.1040

2233.1795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.