Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в понедельник снизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 13 мая подешевела на 4,3775 маната, составив 2183,0125 маната, серебра - на 0,1518 маната, до 24,9944 маната, платины - на 6,0775 маната, до 1451,4515, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем - на 39,9245 маната, до 2273,104.

Название 13.05.2019 10.05.2019 Золото XAU 2183.0125 2187.3900 Серебро XAG 24.9944 25.1462 Платина XPT 1451.4515 1457.5290 Палладий XPD 2273.1040 2233.1795

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.