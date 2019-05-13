С 16 мая дважды в неделю из Астрахани в Баку будут летать самолёты. Авиалайнеры Эмбраер-190 (класса E90) вместимостью 100 человек будут доставлять пассажиров до азербайджанской столицы приблизительно за один час. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт правительства Астраханской области России.

Перевозчиком выступила компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), штаб-квартира которой находится в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Стоимость билетов составит от 2,5 до 6 тысяч рублей в одну сторону.

В астраханском аэропорту состоится церемония открытия авиарейса.