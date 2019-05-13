В январе-апреле 2019 года цены на потребительские товары и услуги изменились на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно сообщению, снизились цены на гречневую крупу, свежую рыбу, молоко, куриные яйца, бананы, грецкие орехи, фундук, зелень, огурцы, помидоры, горох, фасоль, чечевицу.

Отмечается, что в течение месяца цены на непродовольственные товары, такие как холодильники, стиральные машины, камеры, телевизоры, кондиционеры и планшетные компьютеры также снизились. Существенных изменений в ценах на другие непродовольственные товары не было.

Также в апреле подешевела услуга воздушных пассажироперевозок в страны СНГ. Цены на иные услуги существенно не изменились.