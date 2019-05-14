Продукция Бакинской текстильной фабрики будет экспортироваться под торговыми марками "Альпар" и "Бану", сообщила Trend директор предприятия Сакина Бабаева, передает Day.Az.

По словам директора, это касается только готовых изделий из текстиля.

"Мы планируем приступить к поставкам готовой продукции на внешние рынки, поскольку некоторые образцы продукции нашего предприятия, которые были продемонстрированы в Торговых домах Азербайджана за рубежом, заинтересовали партнеров в России и в арабских странах", - сказала Бабаева.

Директор отметила, что на предприятие уже поступила заявка из Объедененных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу сотрудничества и экспорта.

"Мы уже отправили образцы некоторых разновидностей текстильной продукции в ОАЭ, и ожидаем результатов", - сказала Бабаева.

Директор добавила, что предприятие рассматривает и другие направления экспортных поставок.

По словам Бабаевой, в настоящее время на Бакинской текстильной фабрике, работает 300 человек и задействовано семь производственных линий.