В первом квартале 2019 года в Азербайджане наблюдается рост операций на рынках безналичной и наличной валюты, сообщает Trend со ссылкой на обзор денежной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА), передает Day.Az.

Как отмечено в обзоре, за текущий период объем проведенных операций на рынке безналичной валюты составил 6,1 миллиарда в долларовом эквиваленте. 81,2 процента операций в данном сегменте рынка было осуществлено в долларах США, а 18,8 процента - в других валютах. Из общего числа безналичных валютных операций доля операций на межбанковском валютном рынке (МВР) составила 38,4 процента, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) - 61,6 процента безналичных валютных операций.

В первую четверть текущего года из числа долларовых операций на МВР 54,9 процента операций были проведены с целью регулирования валютной позиции банков. Оборот валютных операций осуществляется в основном на платформе Bloomberg.

Валютные операции в ВВР составили 3,8 миллиарда в долларовом эквиваленте, из которых 73 процента операций были осуществлены в долларах США. Из общего числа всех валютных операций на ВВР 90,8 процента операций были проведены с юридическими лицами.

Объем проведенных операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками за отчетный период составил 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Из них 1,1 миллиарда или 78,6 процента операций пришлись на долларовые операции.