Очередной проект компании C-Group, ресторан и лаундж RoofTop (https://www.facebook.com/RoofTopBaku/) при отеле Promenade полностью оправдывает свое название. Ведь изюминкой этого заведения является восхитительная панорама на Баку, Каспийское море и Приморский бульвар с крыши люксового пятизвёздочного отеля.

Находясь в Старом городе, рядом с Девичьей башней, приятно смотреть на современный бульвар, который день ото дня становится краше. Трапеза в RoofTop на открытом воздухе усилит аппетит и скрасит времяпровождение. Особенно приятно будет отдохнуть в ресторане в летнюю жару, когда на террасе будут дуть прохладные бакинские ветра.

Для тех, кто ищет спокойное место в центре Баку, - это идеальное место. Здесь нет случайных гостей и шума туристических улиц. К каждому гостю у ресторана свой особый подход.

ЗАЛ

Общий зал разделен на три части, вместимость которых составляет до 150 гостей. Две из частей составляют открытые террасы. Помимо открытых зон, есть еще третья зона - закрытое помещение с баром и столиками.

В RoofTop (https://www.instagram.com/rooftop_baku/) вы сможете провести любые торжественные мероприятия, такие как: банкет, дни рождения, выпускной вечер, обручение и прочие ивенты. К любому из торжеств можно будет украсить зал по желанию гостя. К тому же, при ресторане есть свои музыканты. Ведь, кому не понравится живая инструментальная музыка? А в качестве разнообразия по желанию гостя можно пригласить диджея и потанцевать под ритмы современной музыки.

МЕНЮ

Меню ресторана собрало в себе и воплотило весь колорит известных азербайджанских, европейских и американских блюд. У нас вы найдете такие изысканные блюда, как наивкуснейший Сибас или сочный Тибой стейк, который объединяет в себе сочность и жесткость одновременно.

Помимо ужина и обеда, в ресторане есть утренние завтраки, бизнес-ланчи, специально подобранные шеф-поваром меню по случаю того или иного мероприятия.

Меню регулярно обновляется в зависимости от сезона и событий. Так, например, в месяц Рамазан есть дополнительное ифтар-меню. Неизменным остается лишь высокий уровень кухни и обслуживания.

НАПИТКИ

В меню напитков RoofTop входят наилучший алкоголь со всего мира, которые заслужили особую популярность во всем мире. Среди них такие, как эксклюзивные виски Blue Label, Коньяк Martell XO от старейшего ведущего коньячного дома Мартель, бренд французской водки премиум-класса Grey Goose и другие напитки.

Ресторан высоко ценит своих посетителей и постоянно ищет что-то новое, необычное и невероятно вкусное. Одним из больших бонусов является то, что цены приятно радуют посетитей. В RoofTop отсутствует депозит за место. Только сам клиент может по своему желанию забронировать место и внести депозит.

Для тех, кто еще не был в этом обворожительном ресторане, советуем обязательно сходить в RoofTop уже сегодня, не дожидаясь выходных. Расположен по адресу: улица Хагигат Рзаевой, 3. Вход в ресторан лежит через отель Promenade в Старом городе.

RoofTop в соцсетях: Facebook - @RoofTop lounge / Instagram- @rooftop_baku. Номер для связи: +994 55 202 52 00.