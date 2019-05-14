Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 14 мая подорожала на 26,1035 маната, составив 2209,116 маната, серебра - на 0,1907 маната, до 25,1851 маната, платины - на 16,3115 маната, до 1467,763 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 10,9565 маната, до 2262,1475 маната.

Название 14.05.2019 13.05.2019 Золото XAU 2209.1160 2183.0125 Серебро XAG 25.1851 24.9944 Платина XPT 1467.7630 1451.4515 Палладий XPD 2262.1475 2273.1040

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.