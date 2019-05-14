В Азербайджане подорожали золото и серебро
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане во вторник выросли по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 14 мая подорожала на 26,1035 маната, составив 2209,116 маната, серебра - на 0,1907 маната, до 25,1851 маната, платины - на 16,3115 маната, до 1467,763 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 10,9565 маната, до 2262,1475 маната.
|
Название
|
14.05.2019
|
13.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2209.1160
|
2183.0125
|
Серебро
|
XAG
|
25.1851
|
24.9944
|
Платина
|
XPT
|
1467.7630
|
1451.4515
|
Палладий
|
XPD
|
2262.1475
|
2273.1040
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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