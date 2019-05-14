Министерство сельского хозяйства Азербайджана выделит в аренду азербайджанским фермерам дроны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом на встрече с журналистами заявил начальник протокольного сектора отдела международных связей Тогрул Гафарбейли.

"На данный момент в качестве пилотного проекта привезен один дрон, а в кратчайший срок их число будет увеличено до 15. Они будут переданы в Институт Растений, который находится при Центре Науки и Инноваций".

Т.Гафарбейли отметил, что Институт выделит сотрудника для проведения соответствующих тренингов.