https://news.day.az/economy/1119575.html Азербайджанские фермеры получат дроны
Азербайджанские фермеры получат дроны
Министерство сельского хозяйства Азербайджана выделит в аренду азербайджанским фермерам дроны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом на встрече с журналистами заявил начальник протокольного сектора отдела международных связей Тогрул Гафарбейли.
"На данный момент в качестве пилотного проекта привезен один дрон, а в кратчайший срок их число будет увеличено до 15. Они будут переданы в Институт Растений, который находится при Центре Науки и Инноваций".
Т.Гафарбейли отметил, что Институт выделит сотрудника для проведения соответствующих тренингов.
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