Первый этап иранско-азербайджанского проекта e-TIR официально стартует с 22 мая 2019 года, сказал Trend заместитель главы по транзиту Таможенного управления Ирана Маджид Дерахшан, передает Day.Az.

По словам замглавы Таможенного управления, все транзитные операции между двумя странами станут полностью электронными.

"В феврале делегация из Азербайджана подписала протокол, о соглашении запуска системы e-Tir. Две иранские и две азербайджанские транзитные компании будут сотрудничать для запуска первой фазы проекта", - сказал Дерахшан.

Замглавы Таможенного управления также отметил, что Иран станет лидером в Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с запуском проект e-TIR с Азербайджаном.

"В последние годы Иран успешно сотрудничал с Турцией в реализации проекта e-Tir. Первый груз был перевезен из Тегерана в Турцию и обратно, а проект с Турцией перешел на второй этап. Международный союз автомобильного транспорта и ООН подтвердили успех проекта e-TIR между Ираном и Турцией", - подчеркнул Дерахшан.

По словам замглавы Таможенного управления, пять азербайджанских и шесть иранских таможенных пунктов будут работать над проектом: иранская таможенная сторона будет участвовать в проекте с пунктами Тегеран-Астара-порт Имам Хомейни-Исфахан-Тебриз-Западный Тегеран, в то время как Астара и Баку, станут активными участниками проекта со стороны Азербайджана.

Заместитель главы отметил, что благодаря этой системе, осуществление транзитных операций будет проводиться в электронном виде, и вся информация будет передаваться электронным образом между двумя таможенными администрациями.

По его словам, Иран выразил готовность реализовать проект e-TIR с 74 странами-членами Таможенной конвенции о международной перевозке грузов. Проект будет способствовать перевозке грузов, поможет избежать мошенничества в транзитных документах, повысить прозрачность, увеличить скорость операций, и снизить затраты.

Дерахшан также отметил, что Иран и Азербайджан могут рассмотреть новый таможенный план торговли в международном транспортном коридоре "Север-Юг".