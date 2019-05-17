Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 17 мая подешевела на 17,034 маната, составив 2187,0500 маната, серебра - на 0,4213 маната, до 24,7221 маната, платины - на 27,302 маната, до 1412,2070, палладия - на 9,707 маната, до 2262, 6575 маната.

Название 17.05.2019 16.05.2019 Золото XAU 2187.0500 2204.0840 Серебро XAG 24.7221 25.1434 Платина XPT 1412.2070 1439.5090 Палладий XPD 2262.6575 2272.3645

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.