В Азербайджане подешевли золото и серебро
Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 17 мая подешевела на 17,034 маната, составив 2187,0500 маната, серебра - на 0,4213 маната, до 24,7221 маната, платины - на 27,302 маната, до 1412,2070, палладия - на 9,707 маната, до 2262, 6575 маната.
|
Название
|
17.05.2019
|
16.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2187.0500
|
2204.0840
|
Серебро
|
XAG
|
24.7221
|
25.1434
|
Платина
|
XPT
|
1412.2070
|
1439.5090
|
Палладий
|
XPD
|
2262.6575
|
2272.3645
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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