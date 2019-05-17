https://news.day.az/economy/1120481.html Самир Шарифов: Азербайджан инвестировал 8,2 миллиарда долларов
Самир Шарифов: Азербайджан инвестировал 8,2 миллиарда долларов
До сегодняшнего дня США инвестировали в экономику Азербайджана 13,6 миллиарда долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом сказал в пятницу министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании Комиссии по экономическому партнерству между Азербайджаном и США в Баку.
Министр отметил, что Азербайджан, в свою очередь, инвестировал 8,2 миллиарда долларов в экономику США.
"Основными темами сегодняшнего заседания будут торговля, инвестиции, сельское хозяйство, туризм, транзит, логистика и интеллектуальная собственность", - сказал Шарифов.
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