В Азербайджане до конца года планируется сдать в эксплуатацию инфраструктуру для внедрения блокчейн технологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный информационный администратор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов на Саммите по финансовым технологиям на тему "Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность".

Османов отметил, что это пилотный проект, разработка которого началась после подписания Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане в 2018-2020 годах.

По его словам, в начале 2019 года был создан соответствующий прототип. В настоящее время, добавил Османов, разрабатывается план координации дальнейших действий с соответствующими органами для внедрения технологии блокчейн.

Как отметил представитель ЦБА, основная цель в данном вопросе - создание модели открытого банкинга (open banking), которая в будущем на основе технологий блокчейн расширит финансовые возможности Азербайджана.