В Азербайджане ограничили лицензию крупной страховой компании
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ограничила лицензию Государственной страховой коммерческой компании (AzerInsurance) на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на финансового регулятора.
Палата объясняет свое решение тем, что AzerInsurance нарушила законы "О страховой деятельности" и "Об обязательном страховании" при заключении контрактов.
Ограничение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до устранения недочетов.
Отметим, что Государственная страховая коммерческая компания действует в Азербайджане с 1991 года. В январе-марте 2019 года сборы компании составили 31,7 миллиона, выплаты - 2,95 миллиона манатов.
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