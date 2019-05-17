На следующей неделе высокопоставленные представители правительства США посетят Баку в рамках энергетической выставки.

Об этом, как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам посол США в Азербайджане Ли Литценбергер в рамках заседания межправительственной комиссии между Азербайджаном и США в Баку.

"Это еще раз свидетельствует о заинтересованности США в дальнейшем развитии энергетического сектора Азербайджана. Мы поддерживаем выход азербайджанских энергетических продуктов на мировой рынок" - сказал посол.

Посол также подчеркнул, что есть потенциал для развития связей в сфере сельского хозяйства.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось четвертое заседание межправительственной комиссии между Азербайджаном и США.

В ходе заседания обсуждались вопросы сотрудничества в таких сферах как экономика, торговля, сельское хозяйство, продовольственная безопасность, интеллектуальная собственность, туризм, и в других сферах.