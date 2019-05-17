Nar, известный тем, что предоставляет полный спектр клиентских услуг через социальные сети, продолжает обеспечивать качественное, оперативное и полное обслуживание клиентов посредством социальных медиа. Так, оператор мобильной связи отвечает абсолютно на все обращения, полученные через социальные сети. За первый квартал 2019 года более 25% запросов в социальных сетях отвечены в течение 1 минуты, а до 53% - за 10 минут. В целом, на обращения, полученные на всех страницах Nar в социальных сетях, были даны ответы в течение 8 минут. Международная исследовательская организация Socialbakers приняла во внимание высокое качество обслуживания клиентов оператора мобильной связи и удостоила страницу Nar в Facebook сертификата "Socially Devoted". Таким образом, по результатам мониторинга, проведенного этой организацией в первом квартале 2019 года, Nar ответил на 100% запросов, отправленных на его страницу в Facebook.

Абоненты Nar могут задать свои вопросы через Facebook, Twitter и Instagram, а также по электронной почте и в онлайн-чате и получить ответ от мобильного оператора в социальных сетях в течение короткого времени.

Посредством социальных сетей абонентам может быть предоставлена информация о балансе, помощь в устранении неполадок в сети и проблем с Интернетом, информация об изменении тарифа, обновлении интернет-пакета, входящих звонках и сообщениях, технических проблемах, скидочных акциях, участии в конкурсах и мероприятиях и т. д. Следует отметить, что Nar является первой телекоммуникационной компанией в стране, предоставляющей полный спектр клиентских услуг посредством социальных сетей.

Более подробную информацию о службе по работе с клиентами оператора Nar можно получить на сайте Nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий).