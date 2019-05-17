Экспорт растениеводческой продукции Азербайджана на европейские рынки приобрел большой размах.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, существующие требования для вывода азербайджанской продукции на европейские рынки соответствуют международным стандартам: "Азербайджанская продукция легко экспортируется в страны ЕС. Международные структуры признают фитосанитарные сертификаты Азербайджана".

Тахмазли добавил, что Агентство сотрудничает с рядом международных организаций в сфере пищевой безопасности.

Председатель Агентства также отметил, что в стране принята Госпрограмма по пищевой безопасности на первые семь лет, которая в ближайшие годы начнет поэтапно осуществляться при поддержке других государственных органов.