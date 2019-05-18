Государственная аграрная торговая компания планирует расширить поддержку фермерам в Азербайджане путем создания "зеленых маркетов", проведения ярмарок, тренингов и другими инициативами.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказала директор Государственной аграрной торговой компании Лейла Маммадова.

"Несмотря на недолгий период деятельности, наша компания наладила продажу фермерской продукции посредством внутренних и внешних каналов. Причем мы используем как традиционные, так и альтернативные каналы продаж. К примеру, начиная с прошлого года, мы организовали продажу за рубеж сельскохозяйственной продукции", - сказала Маммадова.

Расширение сети "зеленых маркетов" и новые каналы продаж

Как отметила собеседница агентства, главная цель компании - поддержка малых и средних фермерских хозяйств: "Именно для них 25 декабря прошлого года мы создали первый "зеленый маркет" под брендом "Из села в город", который организовывает продвижение и продажу товаров местных фермеров и производителей пищевой продукции".

В число нынешних планов компании, по словам Маммадовой, входит расширение сети "зеленых маркетов".

"Согласно "Стратегической дорожной карте по производству и переработке сельскохозяйственной продукции" до 2020 года в стране должны появиться пять фермерских маркетов, так называемых "зеленых маркетов". Один такой маркет мы уже создали, а в ближайшее время планируем открыть второй. До конца года мы откроем еще три маркета под брендом "Из села в город", которые помогут продавать продукцию малых и средних фермерских хозяйств. Чем больше будет таких "зеленых маркетов", тем выше вероятность реализации продукции. Посредством "зеленых маркетов" мы поощряем потребителей покупать продукцию отечественных производителей и поддерживать их деятельность. "Зеленые маркеты" позволяют потребителям получать органическую, здоровую продукцию по выгодным ценам. К примеру, во время подорожания лука мы предлагали его по самой низкой цене, потому что поставляем продукцию в город с первых рук - от фермеров", - сказала глава компании.

Неотъемлемой частью работы Государственной аграрной торговой компании является инновационный подход, добавила она.

"В связи с этим в качестве еще одного канала продажи сельскохозяйственной продукции мы запустили портал kenddenshehere.az, которым сейчас могут пользоваться жители Баку и Абшеронского полуострова. Оплачивать покупки на сайте можно как посредством банковской карты, так и наличными при доставке заказа. Подобными услугами, в том числе и логистическими, мы стараемся поддержать малые и средние фермерские хозяйства", - сказала Маммадова.

Маммадова также затронула "фермерские карты", которые Государственная аграрная торговая компания совместно с Kapital Bank начала выпускать с ноября прошлого года.

Как отметила собеседница агентства, в рамках этого нового механизма была приобретена продукция более чем 100 фермеров.

"Это своего рода зарплатная карта фермера. Важный момент заключается в том, что при использовании этой карты создается отчетность. Иными словами, формируется финансовая сводка для самого фермера и статистика для нас. Фермерская карта очень удобна в пользовании, поэтому число фермеров, желающих с ее помощью продавать продукцию, растет. Такие карты предоставляются не только для продажи на ярмарках "Из села в город", но и для экспорта. Если у сотрудничающего с нами фермера нет идентификационного номера налогоплательщика, то оплата ему производится посредством фермерской карты", - сказала она.

Организация сельскохозяйственных ярмарок

В этом году, продолжила собеседница агентства, планируется провести праздничные и сезонные ярмарки. Она напомнила, что подобные ярмарки уже были организованы в прошлом году.

"Эти ярмарки сильно отличались опрятностью и бесплатными услугами от организованных прежних ярмарок. Мы не требуем с фермеров никакой дополнительной оплаты за организацию ярмарок. Они могут бесплатно пользоваться всеми услугами. Что относится к этим услугам? Это доставка товаров, предоставление специальной униформы, весов, горячего чая, организация стендов в соответствии с санитарными нормами. Вся выставляемая на продажу продукция проверяется сотрудниками Агентства пищевой безопасности, причем, проверки проводятся тоже бесплатно", - сказала она.

Маммадова отметила, что в продолжение этой традиции в этом году совместно с министерством сельского хозяйства и Исполнительной властью Баку, при содействии местных органов исполнительной власти по случаю праздника Новруз в 14 точках столицы были организованы ярмарки.

"Ярмарки дали позитивные результаты. Например, фермер, имеющий яблоневые сады в Губе, за два дня продал около десяти тонн яблок. Бесспорно, если фермеры могут продавать на ярмарках свою продукцию и получать прибыль, то это наш успех, который радует нас. Проведенные до сегодняшнего дня ярмарки добились своей цели: фермеры продали привезенную продукцию, а жители - смогли купить сельскохозяйственную продукцию непосредственно у самого фермера. Цены на ярмарках были выгодными, и потребители смогли сэкономить", - сказала она.

Маммадова подчеркнула, что только посредством ярмарок "Из села в город" компания помогла продать продукцию более 200 фермерам.

Новые проекты с международными организациями

В настоящее время Государственная аграрная торговая компания совместно с азербайджанским офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) реализуют проект, связанный с участием женщин в сфере сельского хозяйства (AFAQ), отметила Маммадова.

"В рамках проекта в течение двух лет мы будем поддерживать женщин, активно работающих в аграрном секторе и проявляющих интерес к предпринимательской деятельности в этой сфере. Мы будем оказывать им информационную и материальную поддержку. Наша главная задача - усилить роль женщин-предпринимателей в сфере сельского хозяйства, помочь им расширить производство", - сказала она.

Маммадова также рассказала о сотрудничестве с государственными органами: "К примеру, совместно с Государственным таможенным комитетом и Палатой надзора над финансовыми рынками мы организовали специальные поездки во многие регионы страны. В ходе этих поездок наша компания и сотрудники вышеуказанных госструктур организовали очень важные тренинги для аграриев. Проведенные опросы показали, что принявшие участие в этих тренингах фермеры остались довольны".