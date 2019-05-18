Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с 13 по 17 мая составил 240,9 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 231,3 миллиона манатов. Всего были размещены 2,2 миллиона нот по цене от 93,1450 маната до 1 013,7500 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 2,9 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 1,09 миллиона долларов (1,8 миллиона манатов), на манатные облигации - 1,06 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - в основном на министерство финансов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 83,4 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 6,6 миллиона манатов.