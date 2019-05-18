Темпы экономического развития Азербайджана растут.

Об этом сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов во время общереспубликанского совещания районных и городских организаций партии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов подчеркнул, что это результат реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

Вице-премьер подчеркнул, что более высокими темпами растет ненефтяной сектор, увеличивается экспорт азербайджанской продукции, в частности, промышленной. "Были предприняты шаги, направленные на улучшение социального положения населения, значительно повышены минимальные зарплаты и пенсии, предпринимаются серьезные меры по улучшению жизненного уровня людей. Повышенные зарплаты, пенсии и пособия подействовали на жизнь порядка трех миллионов человек, в той или иной форме ими воспользовалась каждая семья", - отметил Ахмедов.

По словам вице-премьера, это не последние повышения, и по мере развития экономики Азербайджана зарплаты, пенсии и пособия будут расти и в дальнейшем.