Туризм и сектор гостеприимства может стать самой прибыльной сферой ненефтяного сектора в 2019 году, и потенциальные инвесторы могут вкладываться в эту сферу. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend экономист Эльман Садыгов.

По словам эксперта, пробелы, существующие в сфере туризма, в частности, потребность в профессионалах, ощущаемая в секторе обслуживания, недостаток мест для приема и размещения приезжающих в страну иностранных туристов может принести значительный доход лицам, готовым вложить средства в эту сферу.

"В туристический сектор можно войти, открыв небольшой или средний хостел, двухзвездочный отель, гостевой дом (10-20 комнат). Хорошим обслуживанием можно привлечь гостей, и получить прибыль", - говорит Садыгов.

Эксперт считает, что главная задача заключается в том, чтобы турист остался доволен: "Очень важно создать положительный имидж. По мере роста клиентского потенциала будут расти и прибыли".

По его словам, туризм является приоритетным направлением и для государства. "Этим могут заниматься многие. В секторе обслуживания недостаточно объектов среднего сегмента. Речь идет также о кафе и ресторанах. Больше всего представлен люксовый сегмент - пятизвездочные отели, дорогие рестораны, но в секторе обслуживания есть необходимость в объектах, которые отвечают требованиям среднего сегмента",- отметил он.

По мнению Садыгова, привлекательным может быть и сегмент сельского хозяйства, но надо понимать, что это тяжелый труд, требующий особого подхода.

"В аграрном секторе важно быть профессионалом. Вкладывать в него инвестиции, но одновременно не быть вовлеченным в него, неверный подход, так как инвестор и сам не сможет понять, как были потеряны вложения. Сельское хозяйство - специфическая область, и не зная ее, вкладывать инвестиции может быть рискованно. Это прибыльная сфера, но с условием профессионального подхода", - отметил Садыгов.

По словам эксперта, еще одной прибыльной сферой считается семейный бизнес. По его словам, семейный бизнес достиг больших успехов, начиная от Малайзии до Японии, а также в Тайване, Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии, а также в Европе. Большинство известных европейских брендов были созданы посредством семейного бизнеса. В Азербайджане реализуется проект ABAD, что очень положительно. Думаю, каждый гражданин может оценить свой потенциал, свои интересы и создать малый семейный бизнес, обратившись в центры ABAD. Может показаться, что самозанятость звучит просто, но это крайне важный вопрос.

По мнению эксперта, вкладывать инвестиции в популярной сегодня криптовалюте может быть рискованным.

"Если кто-то думает инвестировать в финансовые рынки в криптовалюте, то он должен проявлять осторожность. В этой сфере очень высокая волатильность, а значит велик и риск потерь", - подчеркнул Садыгов.