Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличит добычу нефти в Кашкадарьинской области Узбекистана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО "Узбекнефтегаз".

Как сообщается, соответствующее соглашение было подписано между АО "Узбекнефтегаз" и подразделением "SOCAR" - ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU -2019".

"Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Гарбий Ташли" и "Шаркий Ташли", "Шимолий Шуртан" и "Гармистон" в Узбекистане с применением передовых методов и технологий компании "SOCAR". Стоит отметить, что это первый подобный проект АО "Узбекнефтегаз" с азербайджанской SOCAR", - говорится в сообщении.

Договоренности о совместной реализации проекта были достигнуты на Международной выставке и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU -2018". Был подписан меморандум о взаимопонимании, который стал основой для налаживания тесного партнерства с мировой нефтегазовой компанией.

Развитие сотрудничества двух компаний позволит увеличить добычу углеводородов в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области.