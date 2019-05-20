В Азербайджане предлагают усилить роль граждан в улучшении бизнес-среды
В целях усиления развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане необходимо проведение мониторинга законодательства.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал эксперт Осман Гюндуз на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса.
Эксперт отметил, что для этого необходимо усилить взаимодействие бизнеса с правовыми институтами.
"В этом направлении большую работу могут проводить общественные советы", - сказал Гюндуз.
По мнению эксперта, зачастую некоторые изменения в законодательстве мешают развитию бизнеса в стране.
В свою очередь, председатель Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев отметил, что для того, чтобы усилить развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане, в первую очередь, необходима активизация гражданского общества.
Председатель Фонда отметил, что на сегодняшний день участие гражданского общества в формировании оптимальной бизнес-среды недостаточно.
"Полагаю, что необходимо усилить платформу взаимодействия между обществом и бизнесом, и в этом смысле роль общественных советов представляет особую значимость", - сказал Нуриев.
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