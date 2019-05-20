Госкомитет по вопросам имущества 18 июня проведет очередной аукцион по приватизации 98 объектов госимущества, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет, передает Day.Az.

Среди них 32 - малые государственные предприятия и объекты, 15 - акционерные общества с пакетом акций, принадлежащих государству, 48 - транспортные средства, три - нежилые площади.

Из предлагаемых АО восемь - аграрного сектора, пять - транспортной сферы, два - промышленного сектора. Среди них такие предприятия как "Anar", "Zaqatala Fındıq", "Xəzər Avtonəqliyyat".

Вынесенные на приватизацию нежилых площадей находятся в Баку, Абшеронском районе и Гяндже.

Предлагаемые транспортные средства 1995-2007 годов выпуска, среди них такие марки как "Nissan", "Hyundai", "Ford", "Daewoo" и др.