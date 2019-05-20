Глубокие экономические реформы, проводимые за последние годы в Азербайджане, способствовали развитию благоприятной бизнес-среды в стране.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник на форуме, посвященном роли общественных советов в развитии малого и среднего бизнеса в Азербайджане, депутат Али Гусейнли.

Депутат отметил необходимость продолжения проведения реформ во всех сегментах бизнеса.

"На мой взгляд, создание Общественного совета в качестве структуры, играющей роль связующего звена между бизнесом, обществом и государством, является взвешенным решением как в плане обеспечения прозрачности в бизнесе, так и для формирования устойчивой бизнес-среды. Безусловно, для этого необходимо усилить координацию между частным бизнесом и государством", - сказал Гусейнли.

Он отметил, что реализация целей и задач, поставленных перед Общественным советом при Агентстве МСБ, даст положительные результаты в сфере предпринимательства.

"Данный факт является одним из показателей успешной государственной политики, а также проведенных коренных реформ в сфере бизнеса", - сказал парламентарий.