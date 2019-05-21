На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 мая 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 19 июня 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.