Успех и расширение из года в год социальных программ в Азербайджане вызывает в некоторых антиазербайджанских кругах "глубокую обеспокоенность".

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, некоторые структуры, проводящие клеветнические кампании, в том числе, в социальных сетях, по очернению достижений, всестороннего развития Азербайджана, многосторонних реформ в социальной сфере, принятия революционного социального пакета, обеспечивающего рост благосостояния более трех миллионов граждан страны, теперь избрали мишенью программу самозанятости и меры по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны, передает Day.Az.

"Причина проста - присуждение программе самозанятости особой награды "Good Practice Award for Europe 2019" Международной ассоциации социального обеспечения, объединяющей структуры социальной защиты 156 государств, шестикратное расширение программы только в 2018 году, подключение к ней Программы развития ООН и Всемирного банка. Все это вызвало "глубокую обеспокоенность" в этих кругах и побудило их начать кампанию по очернению, полную лжи и клеветы. В то же время наблюдается стремление сделать мишенью яркий образец непосредственной заботы и внимания государства, успешную, заслужившую всеобщие симпатии программу по обеспечению квартирами и частными домами семей шехидов и инвалидов войны, троекратно превысившую запланированное количество - 626 в прошлом и более 800 в текущем году", - сообщает министерство.

Отмечается, что из средств, выделенных на 2018 год на реализацию программы самозанятости, в соответствии с законодательством, уплачены в бюджет налоги на сумму 3,2 миллиона манатов.

"Программа по обеспечению квартирами и частными домами семей шехидов и инвалидов войны, также реализована в полном соответствии с законом "О государственных закупках". В рамках закупок заключены договора с пятью поставщиками на общую сумму 28,6 миллиона манатов, и, в соответствии с законодательством, посредством нотариальных органов произведена купля-продажа и уплачены в государственный бюджет четыре миллиона манатов в качестве налогов", - отмечают в министерстве.

В министерстве отмечают, что беспочвенные измышления о сокрытии от государства и присвоении средств, выделенных на программу самозанятости, - очередная клевета.

"Только в прошлом году число привлеченных к программе граждан возросло в шесть раз, 7267 человек успешно завершили обучение, 6018 из них снабжены активами. Также, как многократно сообщалось в СМИ, участникам программы скот и материалы выдавались под ветеринарным контролем, в соответствии с их пожеланиями и с документальным подтверждением за подписью получателя. В прошлом году было выдано всего 29 тысяч голов скота, из которых были забракованы 119 голов. Также сообщается, что во время выдачи активов, с согласия получателей, велась фото- и видеосъемка. Программа самозанятости, позволившая тысячам малообеспеченных семей благодаря поддержке государства стать владельцами собственных хозяйств, зарабатывать себе на жизнь и умножать доходы, в качестве успешной социальной программы уже заслужила всеобщее одобрение не только в нашей стране, но и со стороны международных организаций", - говорится в сообщении министерства.