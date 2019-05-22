Эстония и Азербайджан могут обсудить возможности расширения сотрудничества в портовой отрасли, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Day.Az.

"Есть возможности для расширения сотрудничества в портовой индустрии, что может принести выгоду обеим странам. Проведены предварительные переговоры и встречи, и, в случае возникновения взаимного интереса, этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Межправительственной комиссии, которое состоится в Эстонии в конце 2019 года ", - сказал он.

Далее он коснулся перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией в сфере туризма.

"Общее число туристов по-прежнему имеет потенциал для роста, и мы должны сделать больше для взаимной популяризации наших стран. Эстонское туристическое агентство "Germalo" организует регулярные туры в Азербайджан. Количество виз, выданных гражданам Азербайджана для посещения Эстонии, осталось на прежнем уровне за последние пару лет. Расширение контактов между людьми, а также культурные и деловые связи могут помочь привлечь туристов", - сказал Рейнсалу.