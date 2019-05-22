В сфере социального обеспечения Азербайджана продолжаются работы по налаживанию автоматизированных систем назначения, благодаря которым будет расширен охват проактивными услугами.

Об этом директор Госфонда соцзащиты при министерстве труда и социальной защиты населения Гималай Мамишев сказал на совещании, посвященном работе, проведенной в сфере соцобеспечения, осуществленным реформам и предстоящим задачам, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Мамишев подчеркнул, что повышение с первого марта текущего года минимальной суммы пенсии на 40 процентов и доведение ее до 160 манатов позволило увеличить пенсии 233 тысячам пенсионеров. Директор Госфонда также подчеркнул, что повышение в среднем на 100 процентов социальных пособий и пенсий согласно указам и распоряжениям от 15 апреля 2019 года стало серьезной поддержкой для почти 600 тысяч граждан.

Отметим, что в соответствии с программой социальных реформ Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с начала текущего года в стране началось автоматизированное назначение пенсий, в качестве первой проактивной услуги.