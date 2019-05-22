У вас есть серьезные ожидания от бизнеса, однако нет средств для их реализации? Не забывайте, что у вас есть такой партнер, как AccessBank, который умеет опережать ожидания своих клиентов!

Повторные клиенты AccessBank-а могут взять микро-кредиты на сумму 10 000 манатов сроком до 24 месяцев, воспользовавшись "Лояльными" кредитами. Согласно условиям продукта, залог и бизнес клиента не подлежат финансовому анализу. Кроме того, клиенты могут воспользоваться скоростным оформлением кредита. Так, обращение клиента рассматривается в филиале и в оперативном порядке.

AccessBank не ограничивается опережением ожидания клиентов, но дает им больше!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.