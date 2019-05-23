Первый стиральный порошок, каким мы его привыкли видеть, появился в 1876. В отличие от других аналогичных товаров, которые продавались на развес, этот стиральный порошок был упакован в пакеты. Еще в те времена главной особенностью порошка считалась способность вспенивания. Уже тогда хозяйки обнаружили, что чем больше пена, тем лучше отстирываются загрязнения. Перенеся данный опыт в наши дни, Samsung представляет стиральную машину AddWash с технологией EcoBubble.

EcoBubble - это пузырьковая стирка, иными словами стиральные машины, оснащенные данной функцией, способны обогащать смесь воды и порошка воздухом. Богатая воздухом смесь лучше проникает между волокнами ткани, удаляя даже стойкие загрязнения. Одежда тщательно замачивается в пузырьках, так что пятна удаляются эффективно.

С технической точки зрения EcoBubble полезна тем, что она экономит время, необходимое на растворение и вспенивание сухого порошка или моющего геля. Также технология позволяет экономить воду и электроэнергию. Во-первых, для создания обогащенной кислородом смеси необходимо на 30% меньше воды, чем в обычных стиральных машинах, а во-вторых, не нужно сильно подогревать воду, так как одежда идеально отстирывается даже при 30°. А в сочетании с инверторным мотором стиральная машина обеспечивает превосходную энергоэффективность, минимальный шум и долговечность. Потребляя меньше электроэнергии, чем обычный мотор, инверторная технология препятствует быстрому изнашиванию и предоставляет высокую надежность.

Стиральная машина Samsung AddWash обеспечивает улучшенное удаление остатков моющих средств. Отметим, что технология EcoBubble полностью растворяет порошок даже в холодной воде, а значит равномерно растворенный легче смывается с вещей, не оставляя никаких следов. Это преимущество особенно важно, если вы стираете детские вещи, или члены вашей семьи страдают от аллергии на химические моющие средства.

Также технология предотвращает быстрое изнашивание вещей. Пена, окутывая ткань, служит своеобразным защитным слоем, препятствующим механическим повреждениям.

В стиральной машине AddWash идеальная чистота сочетается с возможностью догрузки белья благодаря дополнительной дверце AddDoor. Таким образом, приостановив режим, вы всегда можете добавить забытую вещь в общую стирку.

Со стиральными машинами Samsung AddWash при меньших затратах воды и электричества вы получаете лучший результат стирки.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung AddWash с технологией EcoBubble можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.