Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, обеспечит реальную диверсификацию источников поставок газа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Совет министров Болгарии, об этом сказал премьер-министр страны Бойко Борисов в ходе встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом перед церемонией закладки IGB, которая состоялась 22 мая в Кирково (Болгария), передает Day.Az.

"Реализация проекта строительства Интерконнектора Греция-Болгария имеет ключевое значение для всего региона. Проект имеет стратегическое значение не только для наших двух стран, но и для всей Европы, включая страны Западных Балкан", - сказал премьер-министр.

Борисов отметил, что IGB приведет к реальной диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.