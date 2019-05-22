Азербайджану дополнительно нужны 50 пассажирских поездов и 4000 грузовых вагонов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, на этот год компании Stadler заказано три железнодорожных состава, а в последующие годы запланирована покупка еще 12: "Мы планируем расширить инфраструктуру железнодорожного транспорта в Баку. Железная дорога будет продлена до аэропорта. Положительной чертой этого является безопасность, комфорт и ценовая доступность железнодорожного сообщения. Пока что закуплено 3100 грузовых вагонов. В результате переговоров с Stadler,мы купили семь составов, по четыре вагона в каждом. Некоторые из поездов будут дизельными. Всего нужно купить 50 пассажирских составов и около 4000 грузовых вагонов".

Гурбанов отметил, что новые железнодорожные станции строятся на основе новой концепции.

"За основу новой концепции взяты комфорт и безопасность. Вокруг станций разбиты парки, где люди могут отдыхать. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. На станциях предусмотрено открытие торгового центра, кафе и других объектов общественного питания", - сказал Гурбанов.

Глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отметил, что в бакинском поселке Сабунчу планируется создание транспортного хаба: "Суть переговоров с Бакинским транспортным агентством заключается в том, что благодаря этому хабу, снизится количество автобусов, въезжающих в центр города. Сабунчу станет своеобразным городским центром".