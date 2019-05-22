Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), церемония закладки которого состоялась 22 мая, будет способствовать созданию единого рынка газа на Балканах.

Об этом сказал министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

"Сегодня мы отмечаем начало строительных работ по IGB, которые будут проводиться греческими компаниями. Это исторический момент не только для Балкан, но также и для более широкого региона Юго-Восточной Европы. Мы закладываем фундамент перехода к единому рынку газа в нашем регионе при обеспечении безопасности поставок. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал над реализацией этого проекта, и, особенно, мою коллегу, Теменужку Петкову, за отличное сотрудничество", - сказал он.

Кроме того, в министерстве охраны окружающей среды и энергетики Греции заявили, что IGB является фундаментом "Вертикального коридора", который будет транспортировать природный газ из Трансадриатического газопровода (TAP) на Балканы.

"В будущем трубопровод может поставлять газ из месторождений Восточного Средиземноморья на европейские рынки. IGB также будет способствовать созданию интегрированного рынка газа на Балканах со стабильными потоками продуктов и низкими ценами, что способствует появлению новых игроков", - сказали в министерстве.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.