Ключевыми участниками Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) являются национальные транспортные компании Казахстана и Азербайджана, сообщил Trend представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Day.Az.

"Азербайджан для нас является ключевым политическим и экономическим партнером в Кавказском регионе. Мы с оптимизмом смотрим на перспективу дальнейшего поступательного развития двусторонних отношений" - заявили в министерстве.

Важный момент двустороннего сотрудничества - работа морских портов Курык и Алят. В декабре 2016 года завершено строительство паромного комплекса в порту Курык. Он ориентирован на перевалку нефтепродуктов, зерна, химикатов, удобрений и других грузов и позволит осуществлять перевалку грузов, не выгружая их из вагонов.

В этой связи, в целях сокращения времени на обработку паромных грузов между казахстанскими и азербайджанскими портами внедрен новый порядок оформления перевозочных документов по принципу "одного окна".

"В результате время сокращено с 10-12 часов в среднем до четырех часов, а также таможенные и пограничные органы, склады временного хранения работают в круглосуточном режиме", - сказал представитель.

Также осуществление проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, обеспечивая прямую перевозку пассажиров и грузов через территории Азербайджана, Грузии и Турции, послужил увеличению транзитного потенциала стран региона. Реализация данного проекта, а также осуществление грузовых перевозок между странами Европы и Азии по этой линии поспособствовал также увеличению объема интермодальных и контейнерных перевозок в обоих направлениях.

Между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией первого марта 2017 года были согласованы условия осуществления перевозок грузов по железной дороге и на паромах по направлениям Алят - Актау - Алят и Алят - Курык - Алят.

Помимо этого в министерстве сообщили, что запуск контейнерного поезда из казахстанско-китайского логистического терминала в порту Ляньюньган (КНР) состоялся 28 ноября 2018 года. Контейнерный поезд проследует по ТМТМ через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию до конечного пункта назначения - города Стамбул.

Согласно текущим планам, данное сообщение будет осуществляться на регулярной основе - отправка контейнерных составов предусмотрена из порта Ляньюньган каждый месяц. В будущем частота отправок будет увеличена.