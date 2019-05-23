Сегодня в Азербайджане проходит встреча рабочей группы Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) на тему государственного долга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча организована при поддержке Счетной палаты Азербайджана.

Целью проведения данной встречи является представление международных стандартов управления государственным долгом, обмен опытом, обоюдный интерес в изучении проблемных вопросов, а также дальнейшее сотрудничество с INTOSAI.

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