В AccessBank-e состоялась встреча между руководством банка и делегацией, руководимой вице-президентом Азиатского Банка Развития (АБР) по финансам и управлению рисками Ингрид ван Веес (Ingrid van Wees).

На встрече были обсуждены стратегия развития AccessBank-а и ситуация в банковском секторе.

Председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов заявил, что вхождение такого международного финансового института, как АБР в состав акционеров банка является очень важным фактором: "Сотрудничество между АБР и AccessBank-ом имеет большую историю и мы очень ценим наше партнерство. На фоне последних процессов АБР еще раз доказал, что является надежным партнером AccessBank-а. Уверен, что превращение АБР в акционера AccessBank-а даст серьезный толчок развитию банка".

Председатель правления напомнил, что до процесса капитализации во время переговоров с инвесторами был разработан стратегический план банка на ближайшие пять лет: "Согласно плану, мы намерены активно наращивать кредитный портфель, а также вернуться на уровень высокой прибыльности. Среди основных миссий банка - продолжать оставаться партнером микро-, малого и среднего предпринимательства, принимать активное участие в развитии финансовых услуг для населения".

В свою очередь Ингрид ван Веес отметила, что АБР верит в положительную динамику развития экономики страны, а также в бизнес-план AccessBank-а: "Процесс капитализации, который успешно завершился в марте, обеспечит банк достаточными ресурсами для того, чтобы удовлетворять растущие потребности клиентов AccessBank-a в финансовой поддержке".

Напомним, что в настоящее время АБР владеет 19,90% акций AccessBank-а.