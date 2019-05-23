К программе самозанятости, реализуемой Госслужбой занятости при министерстве труда и социальной защиты, наряду с социально уязвимыми группам, привлекаются и лица с инвалидностью. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.

За прошедший период текущего года к тренингам было привлечено более 600 инвалидов.

Лица, успешно завершившие тренинги и те, чьи бизнес-планы были оценены положительно, в том числе, инвалиды, будут обеспечены активами по выбранным ими видам экономической деятельности. Это позволит им создать малые семейные хозяйства.

В текущем году к программе планируется привлечь до 10 тысяч человек.