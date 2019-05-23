Президент и гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов сменил основного владельца и гендиректора ПАО "Соллерс" Вадима Швецова на посту гендиректора Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс"

Представитель "Соллерса" подтвердил "Интерфаксу" назначение Ширинова на пост гендиректора ООО "Ульяновский автомобильный завод" и добавил, что он останется главой СП Ford Sollers.

О том, что Ширинов может сменить Швецова во главе УАЗа, сохранив пост главы СП, сообщали источники "Интерфакса" в апреле - соответствующая инициатива обсуждалась на уровне руководства Sollers и Ford.

Тогда собеседники "Интерфакса" отмечали, что в настоящее время обсуждаются различные варианты развития и углубления партнерства Ford и Sollers, в том числе синергия как на производственном, так и на управленческом уровнях.

"Ключевыми задачами Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии "УАЗа", повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ локализации компонентной базы, создания общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети", - передал через представителя Швецов.

По его словам, Ширинов - "один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России". "Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - добавил глава "Соллерса".

В компании также напомнили, что в последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers, "направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка". "Он внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России", - добавили в "Соллерсе".