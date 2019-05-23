На XXVI выставке "Нефть и Газ Каспия", которая откроется 29 мая 2019 года в Baku Expo Center, будут представлены 290 компаний из 34 стран мира. В рамках выставки также состоится одноименная конференция. Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend рассказал генеральный директор İteca Caspian Фарид Мамедов.

По словам гендиректора, 24 процента участников впервые представлены на выставке: "Это в основном новые компании. В текущем году у выставки 29 спонсоров. Интерес к ней растет из года в год. Среди дебютантов есть компании из Китая, России и Германии, и они будут представлены в рамках национальных павильонов. На стендах будут выставлены образцы нефтегазового оборудования, системные услуги и инновационные технологии".

Мамедов отметил, что выставка очень полезна, как с точки зрения знакомства с новыми технологиями, так и для налаживания новых деловых связей: "В нынешней конференции есть новшество - для пользователей доступно ее мобильное приложение, с помощью которого можно будет задавать вопросы выступающим. Кроме этого SOCAR представит новый проект - искусственный интеллект "Алия"".

Отметим, что с 29 мая по первое июня в Баку пройдет самое масштабное мероприятие Прикаспийского региона в области нефтегазового сектора - международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия". Вот уже 26 лет она собирает на своей площадке лидеров глобальной нефтяной индустрии. В списке участников выставки и конференции числятся ведущие компании нефтяного и газового секторов со всего мира.