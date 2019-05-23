В Конгрессе США при организационной поддержке Каспийского политического центра состоялся специальный брифинг, посвященный Транскаспийскому региону.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге наряду с руководителями дипломатических представительств США, Азербайджана, Афганистана, Турции, Грузии и Узбекистана, приняли участие генеральный директор МИД Афганистана Хасан Суруш и заместитель главы МИД Турции Явуз Селим Кыран.

Выступивший в качестве модератора брифинга член правления Каспийского политического центра Ричард Хогланд рассказал об огромном потенциале региона и отметил важность таких мероприятий с точки зрения возможностей расширения сотрудничества среди заинтересованных государств и его позитивного влияния на их экономическое развитие.

Явуз Селим Кыран сообщил о совместной деятельности Турции и США в Ираке и Афганистане и о многолетних союзнических связях между Анкарой и Вашингтоном. Отметив в своем выступлении высокий уровень взаимоотношений с Транскаспийскими странами, он также подчеркнул высокое значение таких крупномасштабных проектов, как трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс с точки зрения значения всего региона.

По словам посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, Азербайджан оказывает поддержку развитию в уникальном Каспийском регионе. Посол отметил, что энергетика является основой проекта Восток-Запад, и подчеркнул ведущую роль Азербайджана в реализации этой политики. По словам Сулейманова, Азербайджан и США поддерживают крепкие партнерские связи и в области инвестиций.

По словам посла Грузии Давида Вакрадзе, США - стратегический партнер его страны, играющей важную роль в Транскаспийском регионе. В ходе брифинга зашел разговор и о четвертом Транскаспийском форуме, стартовавшем в четверг в Вашингтоне при поддержке Каспийского политического центра, Торговой палаты США, а также посольств Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. Форум, проводимый в главном офисе Торговой палаты в Вашингтоне, служит площадкой обсуждений и определения новых направлений и возможностей для крупных предпринимателей, политологов и официальных лиц стран региона. Мероприятие проводится ежегодно с 2016 года.

Отметим, что некоммерческая исследовательская организация Каспийский политический центр специализируется на вопросах региональной экономики, политики и безопасности.