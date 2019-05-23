22 мая состоялось открытие нового офиса Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama" Azercell при Лянкяранском Государственном Университете. В офисе, оснащенном компанией "Akhundoff Group" самым современным оборудованием, планируется проведение тренингов для молодежи по темам предпринимательства и информационных технологий, оказание им помощи в подготовке различных проектов.

Нигяр Шихлинская, руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций ООО "Azercell Telekom", выступив на мероприятии, поблагодарила официальных лиц Лянкяранского Государственного Университета и руководство компании "Akhundoff Group" за поддержку этой инициативы. В своём выступлении Нигяр Шихлинская отметила деятельность Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama", созданного компанией Azercell в 2009 году с целью внесения вклада в развитие предпринимательской среды в стране и подчеркнула, что новый офис предоставит молодежи бесценный опыт в этом направлении. Она также заметила, что региональные офисы "Barama" предоставят студентам столичных и региональных университетов равные возможности развития в области стартапов. Руководитель Центра Инноваций и Предпринимательства "Barama" Имран Багиров в своей речи отметил, что основной целью нового центра является объединение сельского хозяйства и технологий, подготовка квалифицированных кадров и программистов в этой области.

Компания Azercell всегда уделяла особое внимание профессиональному развитию молодежи и реализации их прогрессивных идей. В этом направлении особую роль сыграл первый бизнес-инкубатор страны, созданный по инициативе Azercell - Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama". Центр, функционирующий при поддержке ООО "Azercell Telecom" и PASHA Bank, за всю свою деятельность оказал содействие превращению многих стартап-проектов в независимые компании, провёл различные мероприятия, семинары и тренинги.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр (*1111), бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".