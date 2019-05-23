Ведутся капитальные строительные работы на участке Халдан-Шеки автотрассы М5 Евлах-Загатала - Государственная граница с Грузией.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструкция по второй технической категории проводится на отрезке дороги протяженностью 46 километров и общей шириной 15 метров. Вдоль дороги планируется строительство трех автомобильных мостов на пересечении с реками Алынчай и Дехнечай, а также Ширванканалом, а также замена десятков водоотводных труб различного диаметра. В соответствии с проектом на этом участке планируется строительство семи подземных переходов и 32 автобусных остановок, передает Day.Az.

Отметим, что автотрасса М5 протяженностью 64 километра играет немаловажную роль в сети автомобильных дорог Азербайджана. В прошлом году после капитальной реконструкции был сдан в эксплуатацию ее сорокакилометровый участок Загатала-Балакен-Мазимчай.