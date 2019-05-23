В 2018 году Азербайджан потратил на оборону два миллиарда 842 миллиона манатов, выделенных из государственного бюджета.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год".

Из этой суммы 1,305 миллиарда манатов потрачено на оборонные силы, 151,621 миллиона манатов - на национальную безопасность, 2,613 миллиона манатов - на прикладные исследования в сфере обороны и безопасности, 1, 383 млрд. манатов - на расходы, не относящиеся к другим категориям.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарных заседаниях Милли Меджлиса (парламента), которые пройдут 30 и 31 мая.