Цены на нефть упали почти на 6% в четверг, 23 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, резкое падение цен может быть связано с торговой войной между США и Китаем. Некоторые аналитики также говорят, что могло повлиять ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $67,64 за баррель.

Как отмечается, цена на фьючерсы нефти марки WTI упала до $57,91 за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть продолжает дешеветь после слов американского лидера Дональда Трампа.