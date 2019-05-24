https://news.day.az/economy/1122703.html Рухнули мировые цены на нефть
Рухнули мировые цены на нефть
Цены на нефть упали почти на 6% в четверг, 23 мая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNBC.
Как отмечается, резкое падение цен может быть связано с торговой войной между США и Китаем. Некоторые аналитики также говорят, что могло повлиять ослабление напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $67,64 за баррель.
Как отмечается, цена на фьючерсы нефти марки WTI упала до $57,91 за баррель.
Ранее сообщалось, что нефть продолжает дешеветь после слов американского лидера Дональда Трампа.
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